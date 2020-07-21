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20:31   21 Июля 2020
Экономика

Белоруссия опасается снижения доходности бюджета из-за налогового маневра России

Белоруссия опасается снижения доходности бюджета из-за налогового маневра России

Государственный бюджет Белоруссии в 2021 году может потерять выпадающими доходами около 146 млн долларов, считает премьер-министр республики Роман Головченко. Минск полагает, что потери казны связаны с налоговым маневром России.

Основной причиной обнаружения выпадающих прибылей Головченко назвал налоговый маневр России в нефтяном секторе. Белоруссия при верстке государственного бюджета должна учитывать потерю 350 млн белорусских рублей. Об этом председатель правительства республики заявил в ходе заседания президиума, пишет ТАСС.

Формирование государственной казны будет сопряжено с определенным трудностями, считают члены белорусского кабмина. На фоне коронакризиса ВВП республики снизился на 1,7%. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о необходимости удержать экономику от обвала позиций, он поручил правительству и национальному банку усилить работу на этом направлении.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #белоруссия #бюджет #налоговый маневр

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