Бутина назвала верным решение выдвинуть Шугалея на выборы в Госсовет Коми

Выдвижение российского социолога Максима Шугалея на выборы в Госсовет Коми поможет привлечь внимание общественности к проблеме незаконного удержания россиян в Ливии, считает член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Ранее партия «Родина» выдвинула кандидатуру Шугалея на выборы в Госсовет Республики Коми под номером 1. На сегодняшний день Шугалей вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном удерживается в ливийской тюрьме «Митига».

По мнению Бутиной, выдвижение Шугалея в Госсовет Коми – верное решение. Кроме того, она выразила уверенность, что это позволит еще больше привлечь внимание к проблеме.