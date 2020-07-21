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20:25   21 Июля 2020
Общество

Бутина назвала верным решение выдвинуть Шугалея на выборы в Госсовет Коми

Бутина назвала верным решение выдвинуть Шугалея на выборы в Госсовет Коми

Выдвижение российского социолога Максима Шугалея на выборы в Госсовет Коми поможет привлечь внимание общественности к проблеме незаконного удержания россиян в Ливии, считает член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Ранее партия «Родина» выдвинула кандидатуру Шугалея на выборы в Госсовет Республики Коми под номером 1. На сегодняшний день Шугалей вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном удерживается в ливийской тюрьме «Митига».

По мнению Бутиной, выдвижение Шугалея в Госсовет Коми – верное решение. Кроме того, она выразила уверенность, что это позволит еще больше привлечь внимание к проблеме.

«Общественный резонанс – единственный шанс, по сути. Если у этой ситуации не будет такого освещения в СМИ, то, к сожалению, про россиян в Ливии могут забыть везде, в том числе и на уровне ООН. Этого допустить нельзя. Поэтому в данном случае привлекать общественное мнение необходимо, используя для этого разные информационные поводы», — поделилась она своим мнением в разговоре с корреспондентом издания «ПолитЭксперт».

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Автор: Василий Пименов
#ливия #бутина #Шугалей

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