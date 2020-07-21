Климов рассказал, как противостоять попытке Навального сменить юрлицо

Блогер Алексей Навальный заявил о намерении закрыть признанный в РФ иноагентом "Фонд борьбы с коррупцией". Сенатор Андрей Климов назвал его решение попыткой ответственности по закону об НКО-иноагентах и предложил способ это предотвратить.

Навальный сообщил о решении ликвидировать свою организацию 20 июля. Однако в том же видеоролике блогер заявил о создании "Фонда защиты прав граждан", который придет на смену ФБК. Таким шагом Навальный может попытаться обойти российское законодательство и укрыться от уплаты долгов, заявил Климов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Согласно законам РФ, невозможно перенести статус НКО-иноагента с одного юридического лица на другое, рассказал Климов. По мнению сенатора, необходимо наделять таким статусом физические лица, чтобы они не смогли нарушать законодательство, меняя одну организацию на другую, заключил Климов.