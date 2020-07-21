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19:57   21 Июля 2020
Политика

Сергей Лавров опроверг слова из книги Джона Болтона о "ненужных иранцах в Сирии"

Сергей Лавров опроверг слова из книги Джона Болтона о "ненужных иранцах в Сирии"

Глава МИД России Сергей Лавров на конференции в Москве подверг критике строчку из книги Джона Болтона, в которой Владимиру Путину приписывается фраза о "ненужных для русских иранцах в Сирии".

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров раскритиковал строчку из книги бывшего советника США по нацбезопасности Джона Болтона. Экс-советник приписал фразу "русским в Сирии иранцы не нужны" президенту Владимиру Путину. Глава России никогда не говорил подобных заявлений, а попытки разыгрывать что-то за спиной политических партнеров не в правилах Москвы.

Джон Болтон был отправлен в отставку президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. После этого бывший советник выпустил книгу воспоминаний, которая вызвала серьезные споры в политической среде.

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Автор: Руслан Неглинный
#владимир путин #сергей лавров #джон болтон

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