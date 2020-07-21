Деятельность фондов Навального в России могут запретить

Необходимо исключить возможность переоформления "Фонда борьбы с коррупцией" (признанного иностранным агентом в России) Алексея Навального в виде других организаций, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Накануне блогер сообщил о закрытии ФБК после вердикта Арбитражного суда о выплате огромной компенсации предприятию "Московский школьник" за публикацию недостоверной информации. Многие эксперты уверены, что те же функции будет выполнять "Фонд защиты прав граждан", на баланс которого уже начали поступать так называемые пожертвования.

Комментируя данную ситуацию Федеральному агентству новостей, Федоров пояснил, что истинные владельцы ФБК из США решили вывести из-под удара "коллектив пятой колонны" и работать через другие юрлица. Госдума будет обсуждать введение на законодательном уровне запрета Навальному и его соратникам участвовать в информационной политике на территории РФ, причем это должно касаться и физических лиц. Только так получится бороться с откровенными врагами страны, в том числе ведущими деятельность в информационной, журналистской и образовательной сферах, отметил депутат.