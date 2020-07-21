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19:25   21 Июля 2020
Общество

Захвативший пассажиров автобуса в Луцке Кривош дал полчаса на выполнение требований

Захвативший пассажиров автобуса в Луцке Кривош дал полчаса на выполнение требований

Рецидивист Максим Кривош, устроивший захват заложников в маршрутном автобусе Берестечко — Красниловка, дал 30 минут представителям власти на Украине, чтобы выполнить его требования.

Ранее он требовал от лидера Украины Владимира Зеленского и еще 23 лиц записать видеоролик, где они признают себя "террористами в законе". Однако пока его желание не было выполнено.

Преступник разрешил представителям правоохранительных органов передать заложникам воду и еду. К автобусу подошел один из полицейских, одетый в желтую жилетку. Однако вскоре на месте происшествия снова раздались звуки выстрелов. Служба безопасности Украины обозначила происшествие как теракт и возбудила уголовное дело по соответствующей статье.

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Автор: Илья Романович
#украина #захват заложников #луцк

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