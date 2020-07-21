Главы МИД РФ и Египта заявили о важности мирного урегулирования кризиса в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также мирное урегулирование в Ливии. Об этом сообщает РИА ФАН.

Сергей Лавров и Самех Шукри сошлись на том, что мирное решение ливийского кризиса не имеет альтернатив. Помимо этого, Москва отметила важную роль "Каирской декларации", которая продолжает принципы ливийской конференции в Берлине, которые были закреплены резолюцией 2510 Совбеза ООН.

МИД России отмечает, что необходимо возобновить внутриливийский диалог, который поможет найти компромиссы, а также остановить кровопролитие в Ливии. Кроме того, обсуждались вопросы того, как североафриканской стране вернуться к мирной жизни после завершения многолетнего кризиса. Лавров и Шукри согласились, что при этом процессе не должны пострадать интересы ни одного из исторических ливийских регионов.