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19:13   21 Июля 2020
Политика

Главы МИД РФ и Египта заявили о важности мирного урегулирования кризиса в Ливии

Главы МИД РФ и Египта заявили о важности мирного урегулирования кризиса в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также мирное урегулирование в Ливии. Об этом сообщает РИА ФАН.

Сергей Лавров и Самех Шукри сошлись на том, что мирное решение ливийского кризиса не имеет альтернатив. Помимо этого, Москва отметила важную роль "Каирской декларации", которая продолжает принципы ливийской конференции в Берлине, которые были закреплены резолюцией 2510 Совбеза ООН.

МИД России отмечает, что необходимо возобновить внутриливийский диалог, который поможет найти компромиссы, а также остановить кровопролитие в Ливии. Кроме того, обсуждались вопросы того, как североафриканской стране вернуться к мирной жизни после завершения многолетнего кризиса. Лавров и Шукри согласились, что при этом процессе не должны пострадать интересы ни одного из исторических ливийских регионов.

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Автор: Илья Романович
#сергей лавров #ливийский кризис #Самех Шукри

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