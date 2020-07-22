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15:44   22 Июля 2020
Россия

Вика Цыганова назвала фейком свое возможное выдвижение в губернаторы Хабаровского края

Вика Цыганова назвала фейком свое возможное выдвижение в губернаторы Хабаровского края

Певица и экс-кандидат в депутаты Госдумы Виктория Цыганова опровергла информацию о том, что планирует баллотироваться в губернаторы Хабаровского края. Об этом она рассказала «Политике сегодня».

« Я не говорю и не собираюсь. А жители [региона] так говорят, потому что я сама уроженка Хабаровского края, и очень люблю свой край и народ. Но я не собираюсь ни в какие депутаты. Они, может, в свои игры какие-то играют, но мне это не нужно», — заявила она.

Ранее издание «Подъем» опубликовало новость о том, что известная исполнительница Вика Цыганова заявила о своем возможном участии в выборах губернатора Хабаровского края.

Цыганова в прошлом году уже изъявляла желание баллотироваться в депутаты Госдумы от Хабаровского края. Она выдвигала свою кандидатуру от одного из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре. Тогда певица отметила, что у нее «сильная программа», которая понравится ее землякам.

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Автор: Карина Азоян
#хабаровский край #виктория цыганова

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