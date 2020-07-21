СБУ считает терактом захват автобуса с заложниками в Луцке

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство о террористическом акте в Луцке. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Очевидцы сообщили о звуках взрыва в Луцке на западе Украины. По предварительным данным, порядка 20 человек стали заложниками в автобусе. Жители близлежащих домов эвакуированы. На территории инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Пресс-служба Управления СБУ в Волынской области прокомментировала захват заложников в Луцке. Открыто производство уголовного дела о террористическом акте, сообщили правоохранители в социальной сети Facebook.