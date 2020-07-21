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Американский министр обороны заявил о намерении посетить Китай

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18:35   21 Июля 2020
Политика

Американский министр обороны заявил о намерении посетить Китай

Американский министр обороны заявил о намерении посетить Китай

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер сообщил о своих планах посетить Китай в ближайшее время, пишут российские СМИ.

Эспер отметил, что Китай является страной с богатой культурой и хорошими людьми. По его словам, Соединенные Штаты преданы "конструктивным и результативным" отношениям с КНР и не ищут конфликта. Министр обороны США объявил о своем намерении посетить Китай до конца 2020 года, пишет РИА Новости.

Телеканал "360" сообщал, что Пентагон упомянул Китай в числе главных стратегических конкурентов Соединенных Штатов. По мнению Эспера, Пекин способен вытеснить Вашингтон с мирового рынка.

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Автор: Яна Либерман
#сша #китай #марк эспер

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