Американский министр обороны заявил о намерении посетить Китай

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер сообщил о своих планах посетить Китай в ближайшее время, пишут российские СМИ.

Эспер отметил, что Китай является страной с богатой культурой и хорошими людьми. По его словам, Соединенные Штаты преданы "конструктивным и результативным" отношениям с КНР и не ищут конфликта. Министр обороны США объявил о своем намерении посетить Китай до конца 2020 года, пишет РИА Новости.

Телеканал "360" сообщал, что Пентагон упомянул Китай в числе главных стратегических конкурентов Соединенных Штатов. По мнению Эспера, Пекин способен вытеснить Вашингтон с мирового рынка.