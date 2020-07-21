Бессараб призвала повысить качество бюджетного жилья для молодых семей

Новое жилье, которое возводится для молодых семей, должно быть не только доступным, но и приемлемым по качеству, подчеркнула депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В разговоре с "ПолитЭкспертом" она отметила, что современные технологии позволили значительно удешевить строительство домов, но важно помнить о примере хрущевской эпохи, когда в СССР появилось большое количество недорогого жилья, а сейчас оно в аварийном состоянии и не подлежит реконструкции.

От возможностей предоставить каждой молодой семье отдельное хорошее жилье напрямую зависит демография, так как высокая плата за аренду или проживание с родственниками часто мешают рождению ребенка. В этом смысле Бессараб приветствует ипотечные программы под 6,5% и максимальное снижение процента при покупке жилья на Дальнем Востоке.Что касается поддержания качества на высоком уровне, необходимо искоренить фактор коррупции при проектировании и согласовании. Насколько безопасны любые удешевления, должны оценивать эксперты в строительной области, считает депутат.