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18:02   21 Июля 2020
Экономика

Бессараб призвала повысить качество бюджетного жилья для молодых семей

Бессараб призвала повысить качество бюджетного жилья для молодых семей

Новое жилье, которое возводится для молодых семей, должно быть не только доступным, но и приемлемым по качеству, подчеркнула депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В разговоре с "ПолитЭкспертом" она отметила, что современные технологии позволили значительно удешевить строительство домов, но важно помнить о примере хрущевской эпохи, когда в СССР появилось большое количество недорогого жилья, а сейчас оно в аварийном состоянии и не подлежит реконструкции.

От возможностей предоставить каждой молодой семье отдельное хорошее жилье напрямую зависит демография, так как высокая плата за аренду или проживание с родственниками часто мешают рождению ребенка. В этом смысле Бессараб приветствует ипотечные программы под 6,5% и максимальное снижение процента при покупке жилья на Дальнем Востоке.Что касается поддержания качества на высоком уровне, необходимо искоренить фактор коррупции при проектировании и согласовании. Насколько безопасны любые удешевления, должны оценивать эксперты в строительной области, считает депутат.

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Автор: Кристина Мокроусова
#жилье #строительство жилья #молодые семьи #бессараб #качество жилья

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