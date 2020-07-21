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17:59   21 Июля 2020
Армия

Греческие ВС приведены в боеготовность из-за действий Турции в Средиземноморье

Греческие ВС приведены в боеготовность из-за действий Турции в Средиземноморье

Греческие ВС приведены в состояние повышенной боеготовности из-за желания Турции начать исследования месторождений ископаемых возле греческого острова Кастелоризо. Об этом сообщают СМИ Греции.

Согласно сообщению греческого издания "Катимерини", служба гидрографии города Анталья заявила об исследованиях неподалеку от острова Кастелоризо. Исследования продлятся до 2 августа 2020 года. На данный момент там находится турецкое судно Oruc Reis.

В связи с данными действиями и заявлениями Афины предприняли усиление военно-морской группировки в акватории острова. Греческие СМИ отмечают, что ВМС Греции находятся в состоянии повышенной боеготовности на случай обострения кризиса в Средиземноморье.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #греция #средиземное море

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