Российские дипломаты отправятся в Турцию для обсуждения ливийского кризиса

Российская делегация посетит Анкару, чтобы обсудить с турецкими коллегами ситуацию в Ливии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание Milliyet, рабочий визит состоится в ближайшее время.

Основной темой переговоров станет ситуация, которая на сегодняшний день разворачивается вокруг ливийского города Сирт, пишет Федеральное агентство новостей. Турецкие журналисты также предполагают, что в случае успешных переговоров в будущем может пройти встреча на уровне руководителей внешнеполитических ведомств Турции и России.

Подробности визита делегации РФ в Анкару пока не раскрываются. Точной даты встречи также нет.

Ливийский Сирт в настоящее время находится под контролем Ливийской национальной армии. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ранее предупредил Турцию и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, что в случае захвата города египетская армия вмешается в ливийский кризис.