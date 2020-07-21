Богатые земли ФРГ обеднеют после сокращения военного контингента США

Американские военные не должны покидать Германию, считают главы четырех федеральных земель страны. В письме, адресованном 13 конгрессменам США, немецкие политики просят не ослаблять боеготовность НАТО. Профессор Дипломатической академии МИД России, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров уверен, что гипотетическая угроза иностранной агрессии пугает немцев меньше, чем вполне реальная перспектива потерять часть доходов.

«Понимаете, это центральные, наиболее богатые немецкие земли: Рейнланд-Пфальц, Бавария, Баден-Вюртемберг и Гессен. И невозможно отрицать, что области, где есть американские базы, представляют собой регионы, скажем так, расширенного экономического роста. Это и приход инвестиций, и появление рабочих мест, и инфраструктура и так далее. Поэтому я бы не сказал, что главы четырех земель выражают общую позицию всей страны», — заявил эксперт.

Военнослужащие США покинут Германию, если страна не выполнит финансовые обязательства по НАТО, как того требует президент Дональд Трамп. Ранее он заявлял, что ФРГ недостаточно тратятся на оборону стран Альянса.

Глава Белого дома требует, чтобы Германия перечисляла в общий бюджет НАТО 2% (около 80 млрд. евро) от собственного ВВП в год, в то время, как страна выплачивает всего 1,5%. С военной точки зрения немецкие власти мало беспокоит вывод 9 500 солдат со своей территории, согласно планам администрации Трампа. Это никак не повлияет на баланс сил в Европе, обратил внимание профессор академии МИД России.

«Для России в этой истории никаких угроз нет, только если в том, что эти 9 500 солдат переправят в Польшу, ближе к нашим границам. Это небезопасно», — допустил Винокуров.

План по выводу части американских военных из Германии президент США подписал 1 июля 2020 года. После его реализации в стране останется 25 тысяч американских солдат. Помимо декларируемых целей, в решении Трампа о переброске войск на европейской арене может быть и политический подтекст, не исключил Винокуров. Вашингтон пытается помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», по которому в Германию пойдет российский газ.

«В США говорят, мол, мы тратим большие деньги на оборону и безопасность Германии, а они тратятся на поддержку российского проекта "Северный поток — 2". <…> Германия действительно поддерживает газопровод, который, между тем, служит настоящей "красной тряпкой" для американцев».

Четыре федеральные земли ФРГ, главы которых обратились к американским конгрессменам, играют существенную роль в пополнении бюджета страны, поэтому Берлин, ранее сдержанно отреагировавший на возможный уход американских войск, теперь может прислушаться к мнению региональных политиков, не исключил Винокуров.