Зампред Партии пенсионеров перечислил способы увеличения выплат

Заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцев во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» на тему пенсионных выплат перечислил способы увеличения пенсии.

Во-первых, можно изучить 72 нормативных акта, чтобы понять, какие выплаты полагаются в каждом конкретном случае и какие документы для этого необходимы.

«После этого гражданину необходимо со всем этим комплектом справок, подтверждений, запросов и т.д. явиться в отделение пенсионного фонда, отстоять там очередь и ждать рассмотрения заявления. Возможно, будет увеличение пенсии на 136 рублей», — с грустью заметил заместитель председателя партии.

Второй вариант: участвовать в негосударственных пенсионных фондах.

«У меня есть знакомые, которые работали на крупных государственных промышленных предприятиях, которые связаны со стабильными негосударственными фондами. И часть отчислений осуществляло само предприятие. В итоге их пенсия от 15 до 25 тысяч», — рассказал Ворожцев.

Также можно постараться накопить на пенсию. Правда, не факт, что этих выплат получится дождаться.

«У многих есть надежда накопить на пенсию, однако в этом тоже есть проблема, потому что мораторий все больше продлевается», — вздохнул заместить председателя Партии пенсионеров России.

Еще один вариант – переехать в регион с более высокими доплатами, но результат вряд ли будет стоить потраченных усилий.

«Но пенсионер в таком случае не получит особых надбавок, потому что значительная часть его пенсии уже сформировалась. И тем более учитывается стаж жизни именно в этом регионе, а не общий стаж работы," — объяснил Ворожцев.

Ранее Владимир Ворожцев заявил, что в России необходимо создать пенсионный кодекс.