Жители Московской области решили напомнить россиянам о том, что отпуск в условиях пандемии коронавируса можно провести и внутри страны. Красноречивая надпись "Лето в Подмосковье" появилась рядом с аэропортом Домодедово.

Общая площадь надписи "Лето в Подмосковье" равна 16 футбольным полям или 16,82 га. Ее хорошо видно с пролетающих мимо самолетов. Арт располагается в городском округе Ступино, недалеко от аэропорта Домодедово, передают журналисты телеканала "360". Таким образом местные жители захотели напомнить людям о том, что летний отдых можно хорошо провести и в России, к примеру, в Московской области.

Для работы было выбрано поле, где растут травы кормовых культур. Все, что было скошено, отдали на пропитание домашнему скоту. К сентябрю же поле полностью выкосят. Надпись выполнили два геодезиста. Им понадобилось два трактора. Всего работа длилась около двух недель.