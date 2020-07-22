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12:52   22 Июля 2020
Россия

Партия «Новые люди» впервые сдала в избирком подписи за выдвижение

Партия «Новые люди» впервые сдала в избирком подписи за выдвижение

Новосибирская область стала первым регионом, где партия «Новые люди» завершила сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Всего в регионе было собрано 50 тысяч подписей, основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев лично передал их в избирательную комиссию в Новосибирске.

«Мы собрали 50 тысяч подписей в Новосибирской области. Благодарю всех, кто нас поддержал. Это отличный результат. Он говорит о том, что в Новосибирске давно сформировался запрос на обновление власти», — заявил Алексей Нечаев в комментарии «Политике Сегодня».

За выдвижение списка кандидатов от партии подписи поставили более 12 тысяч человек. Кандидатов, баллотирующихся по одномандатным округам, поддержали еще 32 тысячи жителей региона. Еще 6 тысяч подписей собрано за выдвижение кандидатов от «Новых людей» в совет депутатов Новосибирска. Средний возраст тех, кто ставит подписи в поддержку «Новых людей», — 30–35 лет.

Партия «Новые люди» впервые сдала в избирком подписи за выдвижение

Не обошлось и без происшествий: неизвестные украли агитационный куб «Новых людей» с улицы Николаева в Новосибирске в самый разгар сбора подписей. Активисты обратились в полицию, сейчас проводится доследственная проверка.

Партия выдвигает более 600 кандидатов на выборах в 13 регионах страны. На сегодняшний день в Рязанской области собрано около 20 тысяч подписей, в Воронежской области – боле 24 500 подписей, в Белгородской области – более 8 тысяч.

Партия «Новые люди» впервые сдала в избирком подписи за выдвижение

Напомним, право-либеральная партия «Новые люди» создана в марте 2020 года предпринимателями, основателями компании Faberlic Алексеем Нечаевым и Александром Даванковым. Партия предлагает приватизировать оборонную и космическую промышленность, сократить расходы на содержание госаппарата и топ-менеджеров госкомпаний, реформировать порядок проведения референдумов. Ранее «Политика Сегодня» подробно писала о партиях-новичках в российской политике и их предвыборных амбициях.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество

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