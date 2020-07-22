Итоги работы правительства: борьба с коронавирусом, цифровизация и «социалка»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин впервые после своего назначения в январе выступил перед депутатами Госдумы с докладом. Оказалось, что на повестке у парламента стоят масштабные проекты по цифровизации, развитию здравоохранения, внутреннего туризма и упразднению безработицы, а на особом контроле (не только у правительства, но и президента) — снижение уровня бедности в стране.

Основной же целью «нового» правительства провозглашается повышение качества жизни каждого человека в России. Мишустин подробно рассказал, получилось ли воплотить этот лозунг в жизнь за предыдущие шесть месяцев.

Итоги борьбы с коронавирусом, поддержка семей и безработных россиян

В первую очередь премьер отчитался о борьбе с коронавирусом. Еще в феврале правительство сработало на опережение и оперативно ограничило транспортное сообщение, выделив 170 миллиардов рублей на мобилизацию системы здравоохранения. Мишустин констатировал, что Россия справляется с пандемией лучше многих стран и напомнил, кому отдано звание героев в войне с инфекцией: медработникам.

В сложное для страны «коронавирусное» время безработица выросла в 3,5 раз — до трех миллионов человек, подчеркнул премьер. Неутешительная ситуация с занятостью — следствие кризиса, в том числе и в нефтяном секторе экономики, последовавшего за международными карантинными мерами. Для предпринимателей правительство отсрочило обязательные платежи и кредиты, снизило страховые взносы и обеспечило займы под 0% для выплат зарплат.

Продлены и выплаты пособий по безработице на три месяца — в том числе и тем, кто остался без заработка еще до пандемии. В два раза повышено минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, по 10 тысяч рублей составили выплаты на детей от 3-х до 16 лет, а родители детей до 3-х лет получали дополнительно по пять тысяч рублей с апреля по июнь.

Цифровизация государственных сервисов, образования и труда

Мишустин анонсировал создание новых онлайн-сервисов, призванных облегчить взаимодействие государственных структур и человека. «Социальное казначейство» — единая платформа для всех видов социальной поддержки, а с 2021 года заработает «Единый регистр» – фактически всероссийская база данных граждан, которые имеют право на льготные лекарства.

«Необходимо улучшить цифровой формат взаимодействия между людьми и властью. Главное — избавить людей от сбора справок и хождения по инстанциям. Сейчас электронное взаимодействие развивают больницы и поликлиники», — заявил премьер-министр.

Не одними госсервисами един онлайн. В дополнение к традиционному обучению в школах и ВУЗ-ах вводятся цифровые форматы образования, отметил Мишустин. Для этого учебные заведения оснащаются технологически, расширяются программы непрерывного образования и повышения квалификации. Уже знакомая россиянам «удаленка» тоже станет законно обоснованной: в правовом поле закрепят дистанционные форматы работы. Гибкие формы занятости — например, проектная работа или неполная занятость, — будут дополнительно стимулироваться.

Промышленность и туризм

Медицинская промышленность и фармацевтика делают успехи: там прирост составил 20%. Загрузка верфей увеличена, экспорт в оборонной промышленности превысил 55 миллиардов долларов. Увеличено производство сжиженного газа и оборудования для «зеленой» энергетики — солнечной и ветровой. Более чем на 30% выросла закупка сельхозтехники, а начинающим фермерам выдаются гранты и субсидии.

Большой урон нанес коронавирус туристическому сектору. В сложное время правительство выделит туроператорам 3,5 миллиардов рублей субсидий, еще 15 миллиардов пойдет на дополнительное финансирование внутреннего туризма. Есть хорошие новости и для желающих отдохнуть, не выезжая из страны: они получат от 5 до 15 тысяч рублей.

Региональное развитие

Предпринимателей в российской Арктике поддержат пакетом федеральных законов, а национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока продлится до 2024 и 2035 годов. Планируется развивать транспортную инфраструктуру, в том числе и Северный морской путь как «альтернативный транспортный коридор», отметил Мишустин.

Мнение эксперта

Очень важно, что Мишустин по традиции, заведенной еще до его назначения, публично выступил с отчетом о работе правительства. Это демонстрирует готовность кабмина работать в открытом режиме даже при сложных условиях, говорит директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Говоря про итоги: если смотреть на ситуацию с коронавирусом, которая происходила [в начале пандемии], то правительство справилось. Это подтверждается в том числе и докладом Высшей Школы Экономики, в котором анализировалась работа органов власти в условиях пандемии, и Россия там занимает заслуженную позицию в первой десятке — на седьмой позиции. Конечно, это связано и с работой правительства в том числе», — объяснил Потуремский в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня».

Не подвела правительство и точечная стратегия работы. Основным направлением была, конечно, медицина: к этой сфере кабмин в сжатые сроки применил важные инструменты — аудит и накопление ресурсов. В экономическом секторе у правительства Мишустина был сугубо прагматический замысел: «не бежать сразу во всех направлениях», но действовать точечно по проблемам, оказывать помощь нуждающимся, подчеркнул Потуремский.