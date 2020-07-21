Выборам в России накинули срок

Закон о трехдневном голосовании окончательно, в третьем чтении, приняла Госдума 21 июля. «Политика Сегодня» разобралась, какие нововведения закрепляет новая норма.

Дума установила максимально допустимую временную планку для гражданского волеизъявления — три дня подряд. Но это не строго: в зависимости от уровня выборы могут состояться и в один день. В случае многодневного голосования не получится реализовать свое конституционное право досрочно или по открепительным удостоверениям.

Закон позволяет организовывать участки для голосования вне помещений УИКов.

Председатель Экспертного Совета ЭИСИ, член Общественной палаты Глеб Кузнецов напомнил, что многодневная демократическая процедура активно практикуется в других странах.

«У нас всегда выборы раньше длились один день. А во многих странах выборы, которые длятся даже в течение недель — это обычное дело. Например, для почтового голосования в Европе и США возможность проголосовать открывается чуть ли не за три недели. Это не супер-новинка, которой в мире не было», — отметил Кузнецов.

Концепция многодневного гражданского волеизъявления была проверена на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, проходившем с 25 июня по 1 июля включительно. Меру приняли, чтобы не допустить массового скопления граждан на участках и таким образом минимизировать риски распространения COVID-19. Как говорил президент Владимир Путин, новых вспышек заболеваемости не произошло.

Непривычно долгая демократическая процедура прошла вполне успешно: явка составила 67,97%. Вероятно, это и стало причиной для законодательного закрепления нововведения, предполагает Гусев.

«Голосование по Конституции показало, что ничего в этом страшного нет, и наоборот, людям удобнее голосовать несколько дней. Думаю, что с этим позитивным опытом и связано законодательное оформление возможности многодневного голосования», — подытожил общественник.

Теперь закон должны рассмотреть в Совете Федерации, затем он отправится на подпись к президенту РФ. Единый день голосования — 13 сентября 2020 года — пройдет в прежнем, однодневном формате, поскольку новые нормы применят только к выборам, назначенным после вступления закона в силу.

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