Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

Похищенные террористами в Ливии российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан заслужили, чтобы их называли настоящими русскими героями, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Ливии боевиками весной 2019 года, где они до сих пор находятся в плену у террористов, не предъявляющих им никаких обвинений. Партия "Родина" приняла решение о включении Шугалея в список кандидатов на выборах в Госсовет Республики Коми под первым номером.

Плененные ученые не потеряли крепость духа, оказавшись в такой нелегкой ситуации, заявил Федоров в беседе с "НьюИнформ". Он подчеркнул, что социологи являются настоящими героями и патриотами своей страны.

"Они — несгибаемые русские мужчины и держатся как настоящие бойцы и герои. Шугалей и Суэйфан, несмотря на возникшие в их жизни сложности, доказали, что они — патриоты, которых ничего не сломит", — констатировал депутат.

Включение Шугалея в список кандидатов от "Родины" поможет ускорить процесс освобождения ученых, отметил Федоров.