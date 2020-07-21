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16:59   21 Июля 2020
Общество

Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК

Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина для блогера Алексея Навального.

Глава компании предложил рассмотреть возможность отчуждения в его пользу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией", говорится в заявлении. Навальный ранее сообщил, что вынужден закрыть фонд из-за невозможности погашения задолженности в размере 58 438 974 руб. по иску от компании "Московский школьник".

Пригожин предлагает блогеру предоставить ему права на товарные знаки, аудиовизуальные произведения и страницы в социальных сетях. В таком случае бизнесмен готов оплатить задолженность Навального по иску в полном размере.

"В случае согласия предлагаю назначить представителя для проведения переговоров и обсуждения условий данного договора об отчуждении исключительных прав и оплаты данной сделки", — говорится в заявлении.

Петербургский предприниматель ранее уже перевел на счет Навального миллион рублей в качестве пожертвования, когда узнал о финансовых трудностях блогера. Пресс-служба опубликовала доказательства денежного перевода.

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Автор: Ирина Большунова
#навальный #пригожин #фбк

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