Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам

Максим Кривош, захвативший автобус с двумя десятками людей в центре Луцка, пошел на переговоры с полицией. Об этом сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

Захват заложников произошел сегодня утром. С тех пор мужчина на контакт не шел. Правоохранителям удалось наладить диалог с упорствовавшим с самого утра злоумышленником.

Мужчина по имени Максим Кривош захватил автобус с людьми утром 21 июля. Информации о пострадавших не было. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.