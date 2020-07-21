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16:54   21 Июля 2020
Общество

Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам

Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам

Максим Кривош, захвативший автобус с двумя десятками людей в центре Луцка, пошел на переговоры с полицией. Об этом сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

Захват заложников произошел сегодня утром. С тех пор мужчина на контакт не шел. Правоохранителям удалось наладить диалог с упорствовавшим с самого утра злоумышленником.

Мужчина по имени Максим Кривош захватил автобус с людьми утром 21 июля. Информации о пострадавших не было. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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Автор: Борис Нестеров
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