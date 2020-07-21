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16:50   21 Июля 2020
Экономика

Беглов заявил о готовности добиваться скорого открытия ТЦ в Петербурге

Беглов заявил о готовности добиваться скорого открытия ТЦ в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил городскому правительству добиваться скорейшего открытия торговых центров и заведений общественного питания. Для этого он поручил организовать срочную командировку в столичный Роспотребнадзор.

Заседание Смольного по вопросу снятия ограничений, введенных ранее для защиты населения от коронавируса, состоялось во вторник, 21 июля. Губернатор Александр Беглов отметил важность скорейшего урегулирования вопроса и получения разрешение на открытие ТЦ уже в понедельник. Это решение важно не только для бизнеса, но и для всего города, слова градоначальника передает телеканал 78 со ссылкой на запись с заседания.

Добиваться открытия торговых центров поручено вице-губернаторам Евгению Елину и Олегу Эргашеву, они срочно направлены в Москву. Беглов рекомендовал подключить к решению вопроса депутатов Государственной думы, которые избирались от Петербурга.

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Автор: Яна Либерман
#санкт-петербург #роспотребнадзор #тц #беглов #рестораны

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