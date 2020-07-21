Армения назвала количество сбитых БПЛА Азербайджана

Военнослужащие Армении сбили 14 беспилотных летательных аппаратов, принадлежавших Азербайджану, с момента начала эскалации вооруженного конфликта в приграничном районе, рассказал начальник штаба армянских войск ПВО полковник Гарик Мовсесян.

Армянскими солдатами было уничтожено 14 разведывательных, ударных и стратегических БПЛА азербайджанских войск, передает РИА Новости со ссылкой на слова Мовсесяна. Он подчеркнул, что все беспилотники были сбиты войсками ПВО при помощи как зенитной артиллерии, так и самых новейших средств противовоздушной обороны.

Силы ПВО Армении уничтожили десяток ударных беспилотников, три БПЛА Orbiter-2 и Orbiter-3, предназначенных для разведки, а также Hermes 900, при помощи которого производится корректировка артиллерийского огня, уточнил начальник штаба.