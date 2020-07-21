Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

 Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК

Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК
Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

 Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам

Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам
Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

 Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев

Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев
Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

 Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК

Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК
Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

 Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам

Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам
Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

 Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев

Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев
16:46   21 Июля 2020
Армия

Армения назвала количество сбитых БПЛА Азербайджана

Армения назвала количество сбитых БПЛА Азербайджана

Военнослужащие Армении сбили 14 беспилотных летательных аппаратов, принадлежавших Азербайджану, с момента начала эскалации вооруженного конфликта в приграничном районе, рассказал начальник штаба армянских войск ПВО полковник Гарик Мовсесян.

Армянскими солдатами было уничтожено 14 разведывательных, ударных и стратегических БПЛА азербайджанских войск, передает РИА Новости со ссылкой на слова Мовсесяна. Он подчеркнул, что все беспилотники были сбиты войсками ПВО при помощи как зенитной артиллерии, так и самых новейших средств противовоздушной обороны.

Силы ПВО Армении уничтожили десяток ударных беспилотников, три БПЛА Orbiter-2 и Orbiter-3, предназначенных для разведки, а также Hermes 900, при помощи которого производится корректировка артиллерийского огня, уточнил начальник штаба.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#конфликт #азербайджан #армения #беспилотники #бпла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...