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16:44   21 Июля 2020
Политика

Дегтярев оценил возможность участия в выборах главы Хабаровского края

Дегтярев оценил возможность участия в выборах главы Хабаровского края

Вопрос участия в выборах губернатора Хабаровского края пока не рассматривается, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев.

Мыслей об этом в голове на данный момент нет, но время покажет, пояснил экс-депутат Госдумы в разговоре с журналистами. Назначение он получил накануне после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня Дегтярев прибыл на новое место работы и был представлен местному кабмину. Его предшественник Сергей Фургал, подозреваемый в организации убийств, был отправлен в отставку "в связи с утратой доверия".

Дегтярев отметил, что не планирует конкурировать с Фургалом на выборах, если того оправдают в суде, так как считает хорошим товарищем и желает удачи, однако комментировать вопросы следствия не имеет права.

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Автор: Кристина Мокроусова
#хабаровский край #дегтярев #выборы губернатора #фургал

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