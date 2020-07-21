Сергей Лавров обсудил с послами конфликт на армяно-азербайджанской границе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана пограничный конфликт двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время рабочего завтрака 21 июля обсудил обострившийся конфликт на границе Армении и Азербайджана и вопросы решения конфликта в Нагорном Карабахе. Тему обсуждали посол Армении Вардан Тоганян, а также посол Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы.

Представители обсудили безопасность в регионе Закавказья, стабилизации обстановки на границе двух стран, вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.