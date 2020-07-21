Беглов сообщил о сокращении сотрудников в администрации Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил своим заместителям в течение 14 дней составить списки сотрудников администрации города, которые попадут под сокращение.

Такое распоряжение градоначальник озвучил на заседании Смольного 21 июля. По мнению Беглова, такой шаг поможет сэкономить деньги городского бюджета. Кроме того, изменения в штате руководства города сделает работу Смольного более эффективной, уверен Беглов.

Ответственными за это поручение стали вице-губернаторы Петербурга Евгений Елин и Эдуард Батанов. Отмечается, что за первую половину 2020 года в бюджет города поступило на 3% меньше средств, чем за тот же период 2019 года.