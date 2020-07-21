Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

 Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК

Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК
Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

 Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам

Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам
Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

 Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев

Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев
Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

 Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК

Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК
Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

 Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам

Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам
Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

 Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев

Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев
16:34   21 Июля 2020
Общество

Беглов сообщил о сокращении сотрудников в администрации Петербурга

Беглов сообщил о сокращении сотрудников в администрации Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил своим заместителям в течение 14 дней составить списки сотрудников администрации города, которые попадут под сокращение.

Такое распоряжение градоначальник озвучил на заседании Смольного 21 июля. По мнению Беглова, такой шаг поможет сэкономить деньги городского бюджета. Кроме того, изменения в штате руководства города сделает работу Смольного более эффективной, уверен Беглов.

Ответственными за это поручение стали вице-губернаторы Петербурга Евгений Елин и Эдуард Батанов. Отмечается, что за первую половину 2020 года в бюджет города поступило на 3% меньше средств, чем за тот же период 2019 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#петербург #бюджет #беглов #сокращение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...