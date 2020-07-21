Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

 Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК

Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК
Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

 Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам

Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам
Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

 Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев

Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев
Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

 Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК

Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК
Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

 Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам

Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам
Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

 Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев

Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев
16:25   21 Июля 2020
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга выступил с предложением об официальных экскурсиях по крышам

Губернатор Санкт-Петербурга выступил с предложением об официальных экскурсиях по крышам

Губернатор Санкт-Петербурга Алескандр Беглов поручил главе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергею Макарову продумать вопрос о легальных прогулках по крышам города.

Информация о решении появилась 21 июля. Белов отметил, что по Петербургу продолжают распространять рекламу о несанкционированных мероприятиях. А значит, что надо создать все условия для безопасности людей во время отдыха на высотных строениях.

"Нужно придать этому нормативный характер", — сказал он.

В прошлом году администрация города неоднократно высказывалась о недопустимости подобных прогулок. В качестве мер на чердаках устанавливали сигнализацию и видеокамеры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#беглов #прогулки #крыши

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...