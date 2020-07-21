Губернатор Санкт-Петербурга выступил с предложением об официальных экскурсиях по крышам

Губернатор Санкт-Петербурга Алескандр Беглов поручил главе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергею Макарову продумать вопрос о легальных прогулках по крышам города.

Информация о решении появилась 21 июля. Белов отметил, что по Петербургу продолжают распространять рекламу о несанкционированных мероприятиях. А значит, что надо создать все условия для безопасности людей во время отдыха на высотных строениях.

"Нужно придать этому нормативный характер", — сказал он.

В прошлом году администрация города неоднократно высказывалась о недопустимости подобных прогулок. В качестве мер на чердаках устанавливали сигнализацию и видеокамеры.