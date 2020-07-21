Классные руководители получат доплаты до 5 тыс. рублей в Петербурге

Классные руководители государственных школ Петербурга получат надбавку в заработной плате. Соответствующее постановление подписано сегодня губернатором Александром Бегловым.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина все регионы с 1 сентября 2020 года должны обеспечить ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Средства на указанные выплаты поступят по субьектам страны из федерального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в итоге выплаты будут получать больше 20 тыс. петербуржских педагогов. Напомним, что сейчас региональная надбавка классным руководителям в Санкт-Петербурге составляет также 5 тысяч рублей.Также уточняется, что частные учреждения образования также смогут получить материальную помощь от властей Петербурга.