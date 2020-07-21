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16:23   21 Июля 2020
Экономика

Закон об инвестициях защитит неопытных игроков бирж

Закон об инвестициях защитит неопытных игроков бирж

Одобренная Государственной думой инициатива позволит ввести классификацию инвесторов по опыту игры на бирже. Мера призвана защитить граждан от рискованных сделок и позволит укрепить взаимодействие с финансовым сектором.

Инициатива призвана ввести разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных игроков рынка. В зависимости от статуса у участника биржевых торгов будет свободный доступ к активам с разным уровнем риска. При этом желающим начать играть на профессиональном уровне потребуется пройти специальное бесплатное тестирование для подтверждения своих компетенций, сообщает ТАСС.

Подобное разделение не означает окончательный отказ проводить рискованные операции. Неопытный игрок на бирже может принять решение приобрести ценные бумаги даже без нужной квалификации. В этой ситуации его проинформируют о возможном риске. Законопроект призвал защитить активы граждан в период, когда фондовые рынки становятся все более массовыми.

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Автор: Борис Нестеров
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