Закон об инвестициях защитит неопытных игроков бирж

Одобренная Государственной думой инициатива позволит ввести классификацию инвесторов по опыту игры на бирже. Мера призвана защитить граждан от рискованных сделок и позволит укрепить взаимодействие с финансовым сектором.

Инициатива призвана ввести разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных игроков рынка. В зависимости от статуса у участника биржевых торгов будет свободный доступ к активам с разным уровнем риска. При этом желающим начать играть на профессиональном уровне потребуется пройти специальное бесплатное тестирование для подтверждения своих компетенций, сообщает ТАСС.

Подобное разделение не означает окончательный отказ проводить рискованные операции. Неопытный игрок на бирже может принять решение приобрести ценные бумаги даже без нужной квалификации. В этой ситуации его проинформируют о возможном риске. Законопроект призвал защитить активы граждан в период, когда фондовые рынки становятся все более массовыми.