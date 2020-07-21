Протоиерей Стеняев объяснил причину "украинского" происхождения Иисуса

Заявление историка Сергея Поддубного об украинском происхождении Иисуса проистекает из желания всех христиан быть ближе к Христу, считает протоиерей Олег Стеняев.

Некоторое время назад руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обнародовал в своем Facebook-аккаунте цитаты из книги Поддубного "Славные предки украинцев", в которой прямым текстом говорится об "украинском происхождении" всех пророков и богов. Публицист утверждает, что украинцами были Яхве, Иисус, и ветхозаветный пророк Ной.

Стеняев отметил, что историк выглядит глупо. По словам протоиерея, такие попытки доказать свое "родство" с Христом предпринимают не только жители Незалежной, но и представители всех национальностей и движений, сообщает "ПолитРоссия".

"То есть все хотят видеть Иисуса в своих рядах. Даже один бездомный мне сказал, что "сыну человеческому негде было голову преклонить", то есть он не имел определенного места жительства. И в этом есть нечто трогательное", — объясняет Стеняев.

Протоиерей добавил, что христианское учение говорит обществу о том, что бог сосредоточен в каждом человеке. Вследствие чего желание некоторых людей "породниться" с Иисусом вполне объяснимо.