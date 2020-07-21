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16:21   21 Июля 2020
Политика

Протоиерей Стеняев объяснил причину "украинского" происхождения Иисуса

Протоиерей Стеняев объяснил причину "украинского" происхождения Иисуса

Заявление историка Сергея Поддубного об украинском происхождении Иисуса проистекает из желания всех христиан быть ближе к Христу, считает протоиерей Олег Стеняев.

Некоторое время назад руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обнародовал в своем Facebook-аккаунте цитаты из книги Поддубного "Славные предки украинцев", в которой прямым текстом говорится об "украинском происхождении" всех пророков и богов. Публицист утверждает, что украинцами были Яхве, Иисус, и ветхозаветный пророк Ной.

Стеняев отметил, что историк выглядит глупо. По словам протоиерея, такие попытки доказать свое "родство" с Христом предпринимают не только жители Незалежной, но и представители всех национальностей и движений, сообщает "ПолитРоссия".

"То есть все хотят видеть Иисуса в своих рядах. Даже один бездомный мне сказал, что "сыну человеческому негде было голову преклонить", то есть он не имел определенного места жительства. И в этом есть нечто трогательное", — объясняет Стеняев.

Протоиерей добавил, что христианское учение говорит обществу о том, что бог сосредоточен в каждом человеке. Вследствие чего желание некоторых людей "породниться" с Иисусом вполне объяснимо.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #Стеняев #Поддубный

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