Минфин России планирует временно заморозить зарплаты чиновников

Оптимизировать реформу денежного содержания госслужащих в 2021–2022 годах, временно приостановив индексации их зарплат за исключением военных, предложил Минфин России.

Речь об этом идет в документе, содержащем методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на ближайшие три года. Конкретный объем средств, которые планируется сэкономить, ведомство не уточняет, но, например, отказ от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI оценивается в сумму около 150 млрд рублей.

Практика сокращения уровня оплаты труда чиновников применялась в 2014–2017 годах, позже их зарплаты увеличивались на уровень инфляции предыдущего года, напоминает ФАН.