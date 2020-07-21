Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

 Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК

Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК
Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

 Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам

Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам
Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

 Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев

Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев
Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

Надпись "Лето в Подмосковье" появилась недалеко от Домодедова

 Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК

Бизнесмен Пригожин предложил Навальному оплатить миллионные долги ФБК
Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

Федоров о пленных социологах: они — несгибаемые русские мужчины

 Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам

Захватчик автобуса с людьми в Луцке ответил переговорщикам
Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

 Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев

Лондон выдал за вмешательство Москвы сепаратизм шотландцев
16:10   21 Июля 2020
Происшествия

В Луцке на месте захвата автобуса прогремели взрывы

В Луцке на месте захвата автобуса прогремели взрывы

Очевидцы рассказали о страшных звуках на месте захвата автобуса с заложниками в Луцке. Об этом сообщают СМИ Украины.

Несколько взрывов прогремели в Луцке на западе Украины. По предварительным данным, инцидент произошел на месте захвата автобуса с заложниками. Местные СМИ сообщили о звуке взрывов в Луцке.

Злоумышленник организовал захват пассажиров автобуса. Оперативные сотрудники спецназа начали работу на месте инцидента.

Очевидцы сообщили о трех взрывах на месте захвата заложников. По данным Telegram-канала Readovka, представителей прессы просят не подходить к территории. Местных жителей эвакуировали из ближайших домов, заявил замминистра МВД Украины Антон Геращенко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#украина #автобус #взрыв #луцк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...