Очевидцы рассказали о страшных звуках на месте захвата автобуса с заложниками в Луцке. Об этом сообщают СМИ Украины.

Несколько взрывов прогремели в Луцке на западе Украины. По предварительным данным, инцидент произошел на месте захвата автобуса с заложниками. Местные СМИ сообщили о звуке взрывов в Луцке.

Злоумышленник организовал захват пассажиров автобуса. Оперативные сотрудники спецназа начали работу на месте инцидента.

Очевидцы сообщили о трех взрывах на месте захвата заложников. По данным Telegram-канала Readovka, представителей прессы просят не подходить к территории. Местных жителей эвакуировали из ближайших домов, заявил замминистра МВД Украины Антон Геращенко.