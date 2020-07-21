Партия пенсионеров предложила создать в России пенсионный кодекс

В России необходимо создать пенсионный кодекс. Такое мнение высказал заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцев во время онлайн-эфира в медиацентре «Патриот» на тему пенсионных выплат.

«В нашей стране до сих пор нет четко продуманной системы для пенсионеров. Поэтому мы считаем, что необходимо принять социальный кодекс, в котором составной частью будет пенсионный кодекс», — заявил Ворожцев.

В документе должны быть прописаны условия получения пенсии, их размер и порядок предоставления, считает зампред партии.

«В этот кодекс должны быть включены те многочисленные разделы, которые раскиданы по другим нормативным актам. Потому что у судей - своя пенсия, у депутатов - своя и так далее», — высказал свое мнение общественник.

Также, по словам Владимира Ворожцева, в пенсионном кодексе должно быть прописано единство региональных доплат, так как уровень жизнь в разных регионах отличается.

«В разных регионах разные размеры пенсий. Мы предлагаем на федеральном уровне ввести одинаковые коэфициенты доплат для всех регионов одного полюса, климата и так далее. Когда рядом два региона, и у одного одни доплаты, а другого другие – это создает социальные проблемы», — объяснил Ворожцев.

Ранее Владимир Ворожцев заявил, что пенсионный фонд России не выполняет своих функций, поэтому его стоит реорганизовать.