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16:05   21 Июля 2020
Происшествия

В Подольске спасли повисшего на балконе малыша

В Подольске спасли повисшего на балконе малыша

Сотрудники управляющей компании в подмосковном городе Подольске предотвратили трагедию, не дав погибнуть повисшему на ограде балкона ребенку. Они растянули внизу одеяло, на которое он удачно приземлился.

Четырехлетний мальчик из подмосковного города Подольска едва не погиб, взобравшись на перила незапертого балкона. Ребенок проник туда, пока родителей не было дома, перелез и повис на руках. Увидевшие это жители дома и сотрудники управляющей компании пришли на помощь. Они встали внизу, растянув одеяло, сообщает телеканал "360".

Мальчик в итоге упал на него и не получил ни одной травмы.

После случившегося мальчик немного поплакал, но вскоре вновь начал улыбаться и говорить со взрослыми. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ненадлежащего присмотра за ребенком.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ребенок #балкон #спасение #подольск

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