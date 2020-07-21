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16:37   21 Июля 2020
Россия

Старейший кинотеатр Петербурга не откроется после снятия «коронавирусных» ограничений

Старейший кинотеатр Петербурга не откроется после снятия «коронавирусных» ограничений

Ближайшие несколько месяцев кинотеатр «Мираж Синема» на Петроградской стороне будет закрыт на реконструкцию. Об этом «Политика сегодня» узнала от главы PR-службы компании Ульяны Леванович.

В самом первом кинотеатре киносети, еще в 1913 году известном как второй городской кинотеатр Санкт-Петербурга, строительные работы стартовали сразу после указа администрации о прекращении кинопоказов на время пандемии.

«Кинотеатр давно нуждается в существенных изменениях. Речь не о косметическом вмешательстве, а о полноценной реконструкции, требующей полного закрытия на несколько месяцев», — пояснил решение совладелец сети «Мираж Синема» Олег Ивонинский.

В рамках реконструкции планируется расширить кинотеатр с четырех до семи залов, установить новое кинопроекционное оборудование, улучшить звуковые системы и экраны. На территории откроется ресторан японской кухни, а в меню закусок для кинопросмотра добавят крафтовое пиво.

Цены на билеты не вырастут, уверяют в «Мираж Синема». Кинотеатр откроется в декабре 2020 года.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #новости #общество #кинотеатр #коронавирус

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