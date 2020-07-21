Старейший кинотеатр Петербурга не откроется после снятия «коронавирусных» ограничений

Ближайшие несколько месяцев кинотеатр «Мираж Синема» на Петроградской стороне будет закрыт на реконструкцию. Об этом «Политика сегодня» узнала от главы PR-службы компании Ульяны Леванович.

В самом первом кинотеатре киносети, еще в 1913 году известном как второй городской кинотеатр Санкт-Петербурга, строительные работы стартовали сразу после указа администрации о прекращении кинопоказов на время пандемии.

«Кинотеатр давно нуждается в существенных изменениях. Речь не о косметическом вмешательстве, а о полноценной реконструкции, требующей полного закрытия на несколько месяцев», — пояснил решение совладелец сети «Мираж Синема» Олег Ивонинский.

В рамках реконструкции планируется расширить кинотеатр с четырех до семи залов, установить новое кинопроекционное оборудование, улучшить звуковые системы и экраны. На территории откроется ресторан японской кухни, а в меню закусок для кинопросмотра добавят крафтовое пиво.

Цены на билеты не вырастут, уверяют в «Мираж Синема». Кинотеатр откроется в декабре 2020 года.