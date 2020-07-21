Цеков: "Шугалей-2" покажет несправедливость ситуации с захваченными в Ливии россиянами

Террористы из Ливии, захватившие российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, после просмотра фильма "Шугалей-2" должны увидеть несправедливость своих действий.

Так считает член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков, который побеседовал о выходе продолжения фильма с корреспондентом интернет-издания Nation News. Сенатор также выразил надежду, что новое кино вызовет положительное настроение не только в России.

По словам Цекова, "Шугалей-2" должен показать, что Шугалей и Суэйфан приехали в Ливию с добрыми намерениями, поэтому та ситуация, в которую им не посчастливилось попасть, крайне несправедлива. Россиян необходимо вернуть на родину, причем как можно скорее.