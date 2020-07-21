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15:43   21 Июля 2020
Общество

"Объединенные демократы" собирают личные данные россиян через петицию "Нет!"

"Объединенные демократы" собирают личные данные россиян через петицию "Нет!"

Движение "Нет!", запуская петицию против поправок, преследует несколько целей. Это отработка средств западных НКО и подготовка "базы" с потенциальными избирателями для кандидатов от "Объединенных демократов".

Недовольных результатами голосования по поправкам к Конституции РФ россиян призывают подписать петицию. О ее запуске заявил руководитель движения "Нет!" и исполнительный директор структуры Михаила Ходорковского "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.

Петиция появилась после незаконных акций в Москве и Петербурге 15 июля. В российской столице мероприятие переросло в несогласованное шествие, сопровождающееся беспорядками. Акция оказалась неинтересна россиянам. В связи с этим организаторы приняли решение создать петицию.

Чтобы ее подписать, нужно указать личные данные. В частности, это ФИО, регион проживания и адрес электронной почты. На сайте движения "Нет!" размещено соглашение по сбору и обработке персональных данных, которыми занимается организация "Объединенные демократы". В соглашении говорится, что оператор вправе обрабатывать лишь часть информации.

Акция "Нет!" впоследствии может быть использована в качестве инструмента для склонения в сторону политиков от "Объединенных демократов" и агитации против других кандидатов, отмечает Федеральное агентство новостей. По указанным адресам электронной почты и номерам телефонов может производиться рассылка. Имеет место хищение личных данных граждан РФ. Сбор подписей не даст результата, ведь россияне уже высказали свое отношение к поправкам по Конституции РФ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #пивоваров #объединенные демократы

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