"Объединенные демократы" собирают личные данные россиян через петицию "Нет!"

Движение "Нет!", запуская петицию против поправок, преследует несколько целей. Это отработка средств западных НКО и подготовка "базы" с потенциальными избирателями для кандидатов от "Объединенных демократов".

Недовольных результатами голосования по поправкам к Конституции РФ россиян призывают подписать петицию. О ее запуске заявил руководитель движения "Нет!" и исполнительный директор структуры Михаила Ходорковского "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.

Петиция появилась после незаконных акций в Москве и Петербурге 15 июля. В российской столице мероприятие переросло в несогласованное шествие, сопровождающееся беспорядками. Акция оказалась неинтересна россиянам. В связи с этим организаторы приняли решение создать петицию.

Чтобы ее подписать, нужно указать личные данные. В частности, это ФИО, регион проживания и адрес электронной почты. На сайте движения "Нет!" размещено соглашение по сбору и обработке персональных данных, которыми занимается организация "Объединенные демократы". В соглашении говорится, что оператор вправе обрабатывать лишь часть информации.

Акция "Нет!" впоследствии может быть использована в качестве инструмента для склонения в сторону политиков от "Объединенных демократов" и агитации против других кандидатов, отмечает Федеральное агентство новостей. По указанным адресам электронной почты и номерам телефонов может производиться рассылка. Имеет место хищение личных данных граждан РФ. Сбор подписей не даст результата, ведь россияне уже высказали свое отношение к поправкам по Конституции РФ.