Россиянам объяснили правила международных перелетов на фоне пандемии коронавируса

Страны постепенно открывают границы и возобновляют международное авиасообщение на фоне коронавируса. Глава "АвиаПорта" Олег Пантелеев раскрыл для россиян детали авиаперелетов после самоизоляции.

Сотрудники российских аэропортов будут выдавать специальные анкеты всем прилетевшим из-за рубежа путешественникам, рассказал Пантелеев в беседе с корреспондентом "360". Кроме того, необходимым условием для авиаперелетов будет сдача теста на COVID-19, результаты которого необходимо предоставить на сайте госуслуг, добавил собеседник издания.

Только шесть российских городов возобновят работу своих аэропортов в ближайшее время, сообщил Пантелеев. По его словам, эксперты прогнозируют высокий спрос на пассажирские авиаперевозки.