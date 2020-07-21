Последний охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед судом в Германии

Суд Германии готовится к процессу над 95-летним мужчиной, который во время Второй мировой войны был охранником в концентрационном лагере Штуттгоф. Шведская газета Aftonbladet пишет, что это будет последний суд, связанный с Холокостом. Историк и публицист Константин Залесский допустил, что самым благоприятным исходом для подозреваемого станет символическое возмездие за ужасы этнических чисток.

«С 99-процентной вероятностью мужчина получит нереально большой срок, отсидеть который он, конечно же, не сможет. В тюрьму его не посадят. Либо дадут с отсрочкой приговора, либо дадут условно. Тут важнее, что он все же предстанет перед судом, даже спустя столько лет. Это еще раз обратит внимание людей на тему Холокоста», — объяснил специалист.

Личность 95-летнего жителя Германии не разглашается, но перед Фемидой он предстанет не один: следователи также запросили три года лишения свободы для 93-летнего Бруно Дея, еще одного охранника Штуттгофа. По версии обвинения, мужчина «без сомнения» участвовал в убийстве более пяти тысяч человек, пишет Aftonbladet.

Залесский заметил, что отсутствие прямых доказательств не гарантирует оправдательный приговор. Поскольку мужчины «работали» в Штуттгофе добровольно, они автоматически становятся соучастниками преступлений.

«Человек, служивший в концлагере, в принципе, имел возможность там не служить. То есть его не держали насильно на территории, если он оттуда хотел "свинтить". Можно было легко уйти воевать или работать на завод, это не было подсудное дело. Но в лагере-то служить удобнее, на фронте и убить могут. Поэтому все хотели служить именно там. Таким образом, человек причастен к преступлению фактом своей службы», — добавил эксперт.

На момент совершения преступления главному фигуранту процесса было 19 лет, делом будет заниматься суд по делам молодежи. Сейчас немецкие эксперты выясняют, может ли 95-летний подозреваемый предстать перед судом. Дело будет закрыто, если мужчину признают невменяемым, заключил Залесский.

Концентрационный лагерь Штуттгоф находится неподалеку от Данцига, который сейчас называется Гданьском и принадлежит Польше. Это был первый лагерь смерти, построенный нацистами за пределами Германии. С 1939 по 1945 года в нем были убиты около 85 тысяч человек.