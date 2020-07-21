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15:03   21 Июля 2020
Общество

Луцкий захватчик отсидел десять лет за тяжкие преступления

Луцкий захватчик отсидел десять лет за тяжкие преступления

Полиция Украины раскрыла личность Максима Плохого, захватившего заложников в Луцке. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина совершил захват автобуса с заложниками в Луцке на западе Украины. В МВД Украины установили личность злоумышленника, угрожающего взорвать автотранспортное средство при попытке штурма. Луцкий преступник оказался уроженцем России из поселка Гай Оренбургской области. Всего 45-летний гражданин отсидел 10 лет за тяжкие преступления, сообщает РИА Новости.

Злоумышленник опубликовал обращение к властям Украины в сети. Мужчина попросил власти разметить видео, признав себя "террористами в законе".

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #захват #луцк #максим плохой

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