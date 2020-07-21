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14:53   21 Июля 2020
Политика

Коротченко: фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" заслуживают внимания и уважения

Коротченко: фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" заслуживают внимания и уважения

Фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" заслуживают внимания, потому что помогают освободить пленных социологов из тюрьмы в Ливии. Такую точку зрения высказал военный эксперт Игорь Коротченко в интервью ресурсу "НьюИнформ".

Эксперт считает, что такие фильмы, как "Шугалей" и "Шугалей-2", достойны пристального внимания и уважения, ведь они могут помочь Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану вернуться обратно в Россию. Он указал, что данная задача решается комплексным путем, сразу на нескольких уровнях — дипломатическом, политическом, информационном. А фильмы являются одним из способов достижения поставленных целей.

Первая часть кинокартины вывела на общемировой уровень проблему двух российских ученых, которые на данный момент незаконно содержатся в ливийской тюрьме уже более года. Планируется, что сиквел приведет к еще большему общественному резонансу.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #коротченко #Шугалей

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