Дягтерев не собирается менять команду бывшего главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтерев заявил, что пока не намерен менять команду экс-главы региона Сергея Фургала.

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дягтерев был назначен на пост врио губернатора Хабаровского края президентом РФ Владимиром Путиным. Дягтерева представили правительству региона во вторник, 21 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил главу государства за сохранение Хабаровска за партией.

Михаил Дягтерев планирует работать с командой своего предшественника. Она работает ритмично и исполняет свои обязанности, в связи с чем имеет право на продолжение своего труда. В отставку никто не уходит до особых распоряжений или обстоятельств, подчеркнул врио главы Хабаровского края.