Twitter и Youtube удалили страницы преступника, захватившего автобус в Луцке

Социальная сеть Twitter и видеохостинг Youtube заблокировали аккаунты, принадлежащие так называемому Максиму Плохому, где он распространил свои требования. Ранее он смог захватить автобус с пассажирами.

Модераторы Twitter приостановили действие страницы. Теперь там стоит знак, обозначающий, что эта страница не активна. Такой же политикой руководствовались администраторы Youtube. Видео, где злоумышленник сидит с огнестрельным оружием, больше недоступно к просмотру.

Ранее эту ситуацию взял под личный контроль президент Украины владимир Зеленский. На месте происшествия также работают представители правоохранительных органов, делающие все возможное, чтобы спасти заложников.