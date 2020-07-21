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14:52   21 Июля 2020
Общество

Twitter и Youtube удалили страницы преступника, захватившего автобус в Луцке

Twitter и Youtube удалили страницы преступника, захватившего автобус в Луцке

Социальная сеть Twitter и видеохостинг Youtube заблокировали аккаунты, принадлежащие так называемому Максиму Плохому, где он распространил свои требования. Ранее он смог захватить автобус с пассажирами.

Модераторы Twitter приостановили действие страницы. Теперь там стоит знак, обозначающий, что эта страница не активна. Такой же политикой руководствовались администраторы Youtube. Видео, где злоумышленник сидит с огнестрельным оружием, больше недоступно к просмотру.

Ранее эту ситуацию взял под личный контроль президент Украины владимир Зеленский. На месте происшествия также работают представители правоохранительных органов, делающие все возможное, чтобы спасти заложников.

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Автор: Ирина Большунова
#заложники #twitter #youtube #луцк

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