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14:25   21 Июля 2020
Происшествия

Кличко сообщил о двух взрывных устройствах возле станции "Минская" в Киеве

Кличко сообщил о двух взрывных устройствах возле станции "Минская" в Киеве

Правоохранители обезвредили два самодельных взрывных устройства после сообщения о минировании у станции метро "Минская" в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Сотрудники полиции сообщили об обнаружении подозрительного предмета, который удалось обезвредить на месте у станции метро "Минская" в Киеве. Всех горожан срочно эвакуировали. Во вторник, 21 июля, неизвестный мужчина захватил в центре Луцка автобус с заложниками. У злоумышленника при себе есть взрывчатка.

Мужчина заявил об еще одном взрывном устройстве, которое можно активировать дистанционно. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сотрудники правоохранительных органов обезвредили самодельные устройства.

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Автор: Яна Либерман
#киев #кличко #бомба

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