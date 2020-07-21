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14:07   21 Июля 2020
Происшествия

Стало известно о взрыве на станции метро "Минская" в Киеве

Стало известно о взрыве на станции метро "Минская" в Киеве

Взрыв прогремел в районе станции "Минская" в Киеве, где ранее была замечена подозрительная бесхозная сумка. О происшествии сообщил портал "Киев оперативный".

С места события были в срочном порядке эвакуированы все люди, информации о пострадавших в результате взрыва пока нет. Известно, что сообщество предупреждало о бесхозном предмете примерно за полчаса до происшествия.

"Вблизи станции метро "Минская" нашли подозрительный чемодан. Людей эвакуировали, ожидают взрывотехников", — указано в сообщении портала.

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Автор: Кристина Мокроусова
#киев #взрыв #метро

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