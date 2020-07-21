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14:05   21 Июля 2020
Происшествия

Министр МВД Украины Аваков прибыл в Луцк, где захвачен автобус

Министр МВД Украины Аваков прибыл в Луцк, где захвачен автобус

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Луцк, где захватили автобус с пассажирами. Преступник по имени Максим грозит взорвать автобус в случае штурма.

Согласно информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, министр внутренних дел Арсен Аваков приехал в Луцк из-за захвата заложников. В настоящее время в городе проводится полицейская операция "Заложник" , Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг".

Кстати, ранее в СБУ заявили о том, что в автобусе "около 10 человек". Украинские СМИ уже опубликовали запись звонка захватившего автобус с людьми в Луцке.

Преступник начал обзванивать близких заложников и просит их собрать как можно больше журналистов, которые будут распространять все его требования, пишет Lifeshot.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #автобус #заложники #террорист #аваков #луцк

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