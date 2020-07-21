Захарова раскритиковала доклад Великобритании о "российском вмешательстве"

Новый доклад британского парламента о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в выборы по Brexit является "русофобией в фейковой огранке". С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке", — сказала она.

Подготовленный парламентом Великобритании доклад опубликован во вторник, пишет ТАСС. В документе указано, что Москва якобы пыталась оказать влияние на исход референдума о независимости Шотландии.