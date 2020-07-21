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16:10   21 Июля 2020
Россия

Партия пенсионеров предложила реорганизовать Пенсионный фонд РФ

Партия пенсионеров предложила реорганизовать Пенсионный фонд РФ

Пенсионный фонд РФ необходимо реорганизовать. Об этом заявил заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцев во время онлайн-эфира в медиацентре «Патриот».

«Позиция нашей партии такова: ПФР — абсолютно лишняя система. Она не работает», — заявил представитель партии.

По словам Ворожцева, Пенсионный фонд не выполняет тех функций, которые должен. Вместо этого он занимается распределением средств материнского капитала, что по сути, не является направлением его деятельности.

«ПФ как фонд должен аккумулировать в себе пенсионные накопления граждан, получать прибыль и пускать ее на выплаты гражданам. А он получает начисления, обнаруживает, что их не хватает, обращается к государству, получает дотации и пускает их на выплаты», — объяснил зам.председатель партии.

Владимир Ворожцев также добавил, что содержание ПФ РФ обходится слишком дорого государству. 

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Автор: Карина Азоян
#россия #пенсии #пенсионный фонд

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