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 Цены на нефть «привили» вакциной от коронавируса

Цены на нефть «привили» вакциной от коронавируса
17:29   21 Июля 2020
Весь мир

Цены на нефть «привили» вакциной от коронавируса

Цены на нефть «привили» вакциной от коронавируса

Цены на нефть 21 июля повысились на фоне новостей о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса, пишет Reuters со ссылкой на финансового аналитика Фавада Разакзада.

Сырьевой всплеск не обошел стороной и марку Brent — основу для ценообразования российской нефти. Впервые с 9 марта цена Brent поднялась выше 44 долларов за баррель — до 44,80 доллара. Соответственно, на 16 часов вторника российская нефть Urals торгуется по 44,60 доллара за баррель. Ценовой минимум был зафиксирован 21 апреля: тогда Urals продавалась по цене менее 20 долларов.

О том, как новости на «коронавирусную» тематику влияют на нефтяные цены, рассказал «Политике Сегодня» директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев. Аналитик объяснил, что для мировой экономики страшна не сама пандемия, а карантин.

«Люди сидят дома, не путешествуют, сделки по движению товаров не совершаются — мировая торговля сильно просела. Соответственно, топлива нужно меньше. Из-за резкого падения спроса упала цена на нефть», — объясняет Разуваев.

Сейчас на биржах опасаются второй волны COVID-19: предполагается, что она начнется в сентябре. Трейдеров настораживает динамика по распространения коронавируса в некоторых европейских странах, сложная ситуация наблюдается и у российских соседей — в Казахстане и Киргизии. Торговля на рынках основана на ожиданиях, пояснил эксперт, но если ситуация осенью начнет меняться в благоприятную сторону, то нелегкие времена для мировой экономики могут и закончиться.

«Если второй волны коронавируса не будет или она пройдет очень мягко, то мировая экономика будет быстро выходить из той рецессии [замедление темпов экономического роста, спад производства, — прим. ред.], которая вызвана карантином, потому что рецессия эта искусственная. Она началась не потому что в экономике что-то произошло, а потому что введен карантин», — говорит Разуваев.

Финансовый аналитик рассказал, как вакцина от коронавируса связана с ценами на нефть

При благоприятном развитии событий спрос будет расти буквально на все, в том числе и на топливо, прогнозирует эксперт. Именно спрос остается главным фактором в торговле нефтью. Хоть мировые центробанки, используя все свои инструменты, и поддержали цены на нефть «денежной накачкой», не допустив тотального обвала рынков, спасти ситуацию сможет только повышение спроса. Аналитик ориентируется на цену в 40-50 долларов за баррель Brent до конца года, соответственно российская Urals будет стоить примерно столько же.

«Когда мы говорим о квотах, добыче, ОПЕК+ — это предложение. А главное — это спрос. Поэтому новости о вакцине серьезно влияют на нефтяные цены. Например, торговля нефтью велась в начале весны на статистике по заболевшим и по смертям в Европе: Италия, Испания и так далее. Нефть — актив ликвидный и высокоспекулятивный. Иногда бывают какие-то новости малозначимые, которые отражаются на цене. Нефть — любимая игрушка спекулянтов: это нормально, люди зарабатывают деньги. Правда, в результате этого бывают какие-то аномалии, когда она меньше нуля стоила, но как сложилось», — подытожил Разуваев.

Ранее сообщалось, что восстановление цен на нефть сдерживает в числе прочего дестабилизация американского рынка.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #нефть #новости #общество #весь мир

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